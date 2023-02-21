Горяинова (Середа) Инна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Середа) Инна Валерьевна

Место рождения

г.Благовещенск, Амурской области

Дата рождения

08.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1969

Отец: Середа Валерий Андреевич

Мать: Середа Анна Ивановна

г.Благовещенск, Амурской области
Бракосочетание
07.07.1990

Муж: Горяинов Александр Владимирович

г. Благовещенск
Рождение ребёнка
02.04.1991

Дочь: Горяинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Горяинов Александр Владимирович

г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
06.08.1997

Сын: Горяинов Никита Александрович

Отец ребёнка: Горяинов Александр Владимирович

г.Ельня Смоленской области