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Горяинов Александр Владимирович

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Место рождения

г. Благовещенск Амурской области

Дата рождения

20.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1969

Отец: Горяинов Владимир Семенович

Мать: Горяинова Анна Владимировна

г. Благовещенск Амурской области
Бракосочетание
07.07.1990

Жена: Горяинова Инна Валерьевна

г. Благовещенск
Рождение ребёнка
02.04.1991

Дочь: Горяинова Анна Александровна

Мать ребёнка: Горяинова Инна Валерьевна

г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
06.08.1997

Сын: Горяинов Никита Александрович

Мать ребёнка: Горяинова Инна Валерьевна

г.Ельня Смоленской области
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