Горяинов Александр Владимирович
Место рожденияг. Благовещенск Амурской области
Дата рождения20.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1969
г. Благовещенск Амурской области
Бракосочетание
07.07.1990
г. Благовещенск
Рождение ребёнка
02.04.1991
Дочь: Горяинова Анна Александровна
Мать ребёнка: Горяинова Инна Валерьевна
г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
06.08.1997
Сын: Горяинов Никита Александрович
Мать ребёнка: Горяинова Инна Валерьевна
г.Ельня Смоленской области