Мягков Семен Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1945
Дочь: Басова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
п. Ушумун
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Лисецкая Вера Семеновна
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
п. Ушумун
Рождение ребёнка
24.12.1948
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
п. Ушумун
Рождение ребёнка
07.08.1950
Дочь: Мягкова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
п. Ушумун
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Воронежская область