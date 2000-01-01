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Мягков Семен Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1945

Дочь: Басова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Лисецкая Вера Семеновна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Рождение ребёнка
24.12.1948

Сын: Мягков Виктор Семенович

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Рождение ребёнка
07.08.1950

Дочь: Мягкова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Лукерья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
Воронежская область
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