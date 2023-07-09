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Проскуряков Семен Акакиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Проскуряков Акакий Игнатьевич

Мать: Проскурякова Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Проскуряков Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1852

Сын: Проскуряков Игнат Семенович

Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1855

Сын: Проскуряков Давид Семенович

Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1861

Сын: Проскуряков Аким Семенович

Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1863

Сын: Проскуряков Алексей Семенович

Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1864

Сын: Проскуряков Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1865

Дочь: Проскурякова Марина Семеновна

Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Анна Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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