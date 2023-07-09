Проскуряков Семен Акакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Проскуряков Иван Семенович
Рождение ребёнка
28.12.1852
Сын: Проскуряков Игнат Семенович
Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
26.06.1855
Сын: Проскуряков Давид Семенович
Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
08.09.1861
Сын: Проскуряков Аким Семенович
Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
16.03.1863
Сын: Проскуряков Алексей Семенович
Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
04.05.1864
Сын: Проскуряков Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
19.07.1865
Дочь: Проскурякова Марина Семеновна
Мать ребёнка: Проскурякова Анна Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно