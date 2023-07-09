Проскурякова Анна Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1852
Сын: Проскуряков Игнат Семенович
Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич
Рождение ребёнка
26.06.1855
Сын: Проскуряков Давид Семенович
Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич
Рождение ребёнка
08.09.1861
Сын: Проскуряков Аким Семенович
Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич
Рождение ребёнка
16.03.1863
Сын: Проскуряков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич
Рождение ребёнка
04.05.1864
Сын: Проскуряков Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич
Рождение ребёнка
19.07.1865
Дочь: Проскурякова Марина Семеновна
Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно