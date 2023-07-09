Проскурякова Анна Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурякова Анна Аверьяновна

Проскурякова Анна Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1852

Сын: Проскуряков Игнат Семенович

Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1855

Сын: Проскуряков Давид Семенович

Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1861

Сын: Проскуряков Аким Семенович

Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1863

Сын: Проскуряков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1864

Сын: Проскуряков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1865

Дочь: Проскурякова Марина Семеновна

Отец ребёнка: Проскуряков Семен Акакиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Семен Акакиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close