Проскуряков Акакий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Акакий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Проскуряков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Проскуряков Игнат Акакиевич

Мать ребёнка: Проскурякова Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Проскуряков Семен Акакиевич

Мать ребёнка: Проскурякова Агриппина

Рождение ребёнка
1832 или 1838

Сын: Проскуряков Иван Акакиевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Агриппина

Смерть
Неизвестно
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