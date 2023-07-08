Проскуряков Акакий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Проскуряков Игнат
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Проскуряков Игнат Акакиевич
Мать ребёнка: Проскурякова Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Проскуряков Семен Акакиевич
Мать ребёнка: Проскурякова Агриппина
Рождение ребёнка
1832 или 1838
Сын: Проскуряков Иван Акакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проскурякова Агриппина
Смерть
Неизвестно