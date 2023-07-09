Проскурякова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Проскуряков Игнат Акакиевич

Отец ребёнка: Проскуряков Акакий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Проскуряков Семен Акакиевич

Отец ребёнка: Проскуряков Акакий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Акакий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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