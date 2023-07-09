Проскурякова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Проскуряков Игнат Акакиевич
Отец ребёнка: Проскуряков Акакий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Проскуряков Семен Акакиевич
Отец ребёнка: Проскуряков Акакий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно