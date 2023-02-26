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Косьма Алексеев

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Место рождения

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1771

Отец: ?

Мать: ?

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: ?

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сергей Косьмин

Мать ребёнка: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Косьмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1793

Сын: Даниил Косьмин

Мать ребёнка: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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