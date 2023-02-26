Косьма Алексеев
Место рожденияд.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1779
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: ?
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сергей Косьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Стефан Косьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Даниил Косьмин
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно