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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1779
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сергей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Стефан Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Даниил Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Алексеев