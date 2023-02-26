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Рождение ребёнка
До 1779

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сергей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Даниил Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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