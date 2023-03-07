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Даниил Косьмин

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

07.07.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Косьма Алексеев

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1822

Дочь: Агафия Данилова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Исидор Данилов

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Бракосочетание
07.06.1823

Жена: Домникия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Домникия Федосова

Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Илларион Данилов

Мать ребёнка: Домникия Федосова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1834

Дочь: Ефросиния Данилова

Мать ребёнка: Домникия Федосова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Иванова)

Смерть
07.07.1835
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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