Даниил Косьмин
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти07.07.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Косьма Алексеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.02.1822
Дочь: Агафия Данилова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Исидор Данилов
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
07.06.1823
Жена: Домникия Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Домникия Федосова
Рождение ребёнка
04.06.1831
Сын: Илларион Данилов
Мать ребёнка: Домникия Федосова
Рождение ребёнка
22.06.1834
Дочь: Ефросиния Данилова
Мать ребёнка: Домникия Федосова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Иванова)
Смерть
07.07.1835