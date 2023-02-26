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Параскева Косьмина

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Место рождения

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

15.04.1833

Пол

Женский

Отец

До 1771 г.р.

Мать

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1779

Отец: Косьма Алексеев

Мать: ?

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1797

Муж: Ермолай Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
15.04.1833
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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