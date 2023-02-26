Параскева Косьмина
Место рожденияд.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1779
Дата смерти15.04.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: Косьма Алексеев
Мать: ?
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1797
Муж: Ермолай Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
15.04.1833
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд