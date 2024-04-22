Афонаскина (Гуторова) Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонаскина (Гуторова) Ксения Ильинична

Афонаскина (Гуторова) Ксения Ильинична

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гуторов Илья Иванович

Мать: Гуторова Мария Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике о свадьбе в 1902 году - 16 лет
Бракосочетание
11.11.1902

Муж: Афонаскин Сергей Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Афонаскин Сергей Герасимович

Есть метрика о смерти в 1905 году
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Афонаскин Сергей Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Афанаскин Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Афонаскин Сергей Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Афонаскин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Афонаскин Сергей Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close