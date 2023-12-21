Гуторова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти25.02.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Есть метрика о смерти в 1904 году. 45 лет, воспаление легких
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Афонаскина Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович
В метрике о свадьбе в 1902 году - 16 лет
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гуторов Егор Ильич
Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович
Есть метрика о свадьбе в 1910 году. Жених 18 лет
Рождение ребёнка
16.03.1891
Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1904
Есть метрика о смерти в 1904 году. 45 лет, воспаление легких