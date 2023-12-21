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Гуторова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

25.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Есть метрика о смерти в 1904 году. 45 лет, воспаление легких
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Афонаскина Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике о свадьбе в 1902 году - 16 лет
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гуторов Егор Ильич

Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1910 году. Жених 18 лет
Рождение ребёнка
16.03.1891

Сын: Гуторов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуторов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуторов Илья Иванович

Смерть
25.02.1904
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1904 году. 45 лет, воспаление легких
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