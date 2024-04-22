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Афонаскин Сергей Герасимович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Афанаскин Герасим Фадеевич

Мать: Афанаскина Анастасия Трофимовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике о свадьбе в 1902 году - 18 лет
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Афонаскина Ксения Ильинична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична

Есть метрика о смерти в 1905 году
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Афанаскин Артемий Сергеевич

Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Афонаскин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно
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