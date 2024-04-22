Афонаскин Сергей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
В метрике о свадьбе в 1902 году - 18 лет
Бракосочетание
11.11.1902
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична
Есть метрика о смерти в 1905 году
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Афанаскин Артемий Сергеевич
Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Афонаскин Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Афонаскина Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно