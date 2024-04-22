Афанаскин Герасим Фадеевич
Место рождения
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1854
Отец: Афанаскин Фаддей ОтецФаддеевичей
По году рождения жены
Рождение ребёнка
1873
Сын: Афонаскин Иван Герасимович
Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Афанаскин Степан Герасимович
Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна
Есть метрика о смерти в 1917 году. 41 год, горячка
Рождение ребёнка
1884
Сын: Афонаскин Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна
В метрике о свадьбе в 1902 году - 18 лет
Рождение ребёнка
1893
Сын: Афанаскин Игнат Герасимович
Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно