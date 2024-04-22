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Афанаскин Герасим Фадеевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Афанаскин Фаддей ОтецФаддеевичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
По году рождения жены
Рождение ребёнка
1873

Сын: Афонаскин Иван Герасимович

Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Афанаскин Степан Герасимович

Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1917 году. 41 год, горячка
Рождение ребёнка
1884

Сын: Афонаскин Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике о свадьбе в 1902 году - 18 лет
Рождение ребёнка
1893

Сын: Афанаскин Игнат Герасимович

Мать ребёнка: Афанаскина Анастасия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанаскина Анастасия Трофимовна

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