Афонаскин Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Бракосочетание
16.02.1891
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Место жительства
24.01.1902
Указан крестным. 24 1 1902 дочь Мария Алексеевка крестьянин Мошин Андрей Трофимович Улитта Герасимовна Алексеевка запасной бомбардир Афанаскин Иван Герасимович Алексеевка крестьянка Прохорова Васса Ге... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1905
Сын: Афанаскин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: (Афанаскина) Доминика Ивановна
Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.12.1908
Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Афанаскина (Афанаскина) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна
Есть метрика о смерти. 2 года. Слабость
Рождение ребёнка
20.04.1912
Дочь: (Афанаскина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно