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Афонаскин Иван Герасимович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Афанаскин Герасим Фадеевич

Мать: Афанаскина Анастасия Трофимовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Бракосочетание
16.02.1891

Жена: Афанаскина Агафья Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Место жительства
24.01.1902
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным. 24 1 1902 дочь Мария Алексеевка крестьянин Мошин Андрей Трофимович Улитта Герасимовна Алексеевка запасной бомбардир Афанаскин Иван Герасимович Алексеевка крестьянка Прохорова Васса Ге... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1905

Сын: Афанаскин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: (Афанаскина) Доминика Ивановна

Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.12.1908

Сын: Афанаскин Петр Иванович

Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Афанаскина (Афанаскина) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 2 года. Слабость
Рождение ребёнка
20.04.1912

Дочь: (Афанаскина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Афанаскина Агафья Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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