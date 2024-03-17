Афанаскина Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанаскина Агафья Андреевна

Афанаскина Агафья Андреевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Бракосочетание
16.02.1891

Муж: Афонаскин Иван Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Рождение ребёнка
01.06.1905

Сын: Афанаскин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: (Афанаскина) Доминика Ивановна

Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.12.1908

Сын: Афанаскин Петр Иванович

Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Афанаскина (Афанаскина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 2 года. Слабость
Рождение ребёнка
20.04.1912

Дочь: (Афанаскина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении

Мы используем куки для улучшения работы сайта.