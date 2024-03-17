Афанаскина Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Бракосочетание
16.02.1891
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 18 лет, невеста 18 лет.
Рождение ребёнка
01.06.1905
Сын: Афанаскин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: (Афанаскина) Доминика Ивановна
Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.12.1908
Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Афанаскина (Афанаскина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович
Есть метрика о смерти. 2 года. Слабость
Рождение ребёнка
20.04.1912
Дочь: (Афанаскина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Афонаскин Иван Герасимович
Есть метрика о рождении