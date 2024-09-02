Гуторов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о втором браке в 1905 году, указано 43 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Афонаскина (Гуторова) Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна
В метрике о свадьбе в 1902 году - 16 лет
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гуторов Егор Ильич
Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна
Есть метрика о свадьбе в 1910 году. Жених 18 лет
Рождение ребёнка
16.03.1891
Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
06.06.1905
Есть метрика о второй свадьбе в 1905 году. Возраст невеста 25 лет, жених 43 года
Рождение ребёнка
24.06.1906
Дочь: (Гуторова) Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
31.12.1908
Дочь: (Гуторова) Доминика Ильинична
Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.31 80 31 12 1908 дочь Доминика Алексеевка крестьянин Гутаров Илья Иванович Варвара Григорьевна Алексеевка крестьянин Флоров Василий Флорович Алексеевка крестьянка Сидоченкова Марф... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1913
Сын: Гуторов Семен Ильич
Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна
По инфе с сайта Память народа. Метрики в ГАКО только с августа 1913 г https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero48257974/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DГуторов%26place_birth%3DА... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гуторов Тихон Ильич
Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна
по метрике смерти. ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.26 85 13 8 1918 сын Тихон Алексеевка Гуторов Илья Иванович 3 года младенчество 1915