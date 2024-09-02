Гуторов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуторов Илья Иванович

Гуторов Илья Иванович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о втором браке в 1905 году, указано 43 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуторов Георгий Ильич

Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуторова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Афонаскина (Гуторова) Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике о свадьбе в 1902 году - 16 лет
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гуторов Егор Ильич

Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1910 году. Жених 18 лет
Рождение ребёнка
16.03.1891

Сын: Гуторов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Гуторова Мария Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
06.06.1905

Жена: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о второй свадьбе в 1905 году. Возраст невеста 25 лет, жених 43 года
Рождение ребёнка
24.06.1906

Дочь: (Гуторова) Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
31.12.1908

Дочь: (Гуторова) Доминика Ильинична

Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.31 80 31 12 1908 дочь Доминика Алексеевка крестьянин Гутаров Илья Иванович Варвара Григорьевна Алексеевка крестьянин Флоров Василий Флорович Алексеевка крестьянка Сидоченкова Марф... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1913

Сын: Гуторов Семен Ильич

Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
По инфе с сайта Память народа. Метрики в ГАКО только с августа 1913 г https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero48257974/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DГуторов%26place_birth%3DА... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гуторов Тихон Ильич

Мать ребёнка: Гуторова (Мишкинапомужу) Варвара Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
по метрике смерти. ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.26 85 13 8 1918 сын Тихон Алексеевка Гуторов Илья Иванович 3 года младенчество 1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.