Иванов Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иванов Спиридон Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иванов Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Иванова Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)
Смерть
1852