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Иванов Алексей Герасимович

Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иванов Герасим Евдокимович

Мать: Иванова Васса Дмитриевна (1 жена)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иванов Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иванов Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов Гаврил Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иванов Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Иванова Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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