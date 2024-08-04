Иванова Васса Дмитриевна (1 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Васса Дмитриевна (1 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Герасим Евдокимович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Иванова Христина Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Иванова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иванов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Иванова Марья Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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