Иванова Васса Дмитриевна (1 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Иванова Христина Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Иванова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иванов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Иванова Марья Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Смерть
Неизвестно