Иванов Герасим Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Герасим Евдокимович

Иванов Герасим Евдокимович

Место рождения

дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1766

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иванов Антон Герасимович

Мать ребёнка: Иванова Домна Сидоровна

дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1837
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close