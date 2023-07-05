Иванов Герасим Евдокимович
Место рождениядер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1766
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Иванова Домна Сидоровна
дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1837