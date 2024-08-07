Иванова Агафья Савинова (Саввинична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агафья Савинова (Саввинична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иванов Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иванов Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов Гаврил Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иванов Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Иванова Катерина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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