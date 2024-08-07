Иванова Агафья Савинова (Саввинична)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иванов Спиридон Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иванов Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Иванова Катерина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Герасимович
Смерть
Неизвестно