Акутин Авдiй Григорьевич
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Дата рождения17.11.1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1765
Отец: Акутин Григорий Алексеевич
Мать: Татьяна Феодоровна
Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акутин Иван
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акутина) Наталья
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акутина) Праскева
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акутин Андрей
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
19.09.1785
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
21.12.1787
Дочь: (Акутина) Ульяна
Мать ребёнка: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
14.10.1792
Сын: Акутин Протас
Мать ребёнка: Агафья Романовна