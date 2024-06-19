Акутин Авдiй Григорьевич 17.11.1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акутин Авдiй Григорьевич

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево

Дата рождения

17.11.1765

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1765

Отец: Акутин Григорий Алексеевич

Мать: Татьяна Феодоровна

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акутин Иван

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акутина) Наталья

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акутина) Праскева

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акутин Андрей

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акутин Иларион Авдеев

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
19.09.1785

Сын: Акутин Трофим Авдеевич

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
21.12.1787

Дочь: (Акутина) Ульяна

Мать ребёнка: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
14.10.1792

Сын: Акутин Протас

Мать ребёнка: Агафья Романовна

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