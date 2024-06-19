Акутин Трофим Авдеевич 19.09.1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акутин Трофим Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1785

Дата смерти

20.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1785

Отец: Акутин Авдiй Григорьевич

Мать: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
06.02.1809

Дочь: (Акутина) Анна

Мать ребёнка: Васса Прокопьева

Рождение ребёнка
12.02.1811

Дочь: (Акутина) Агафья Трофимова

Мать ребёнка: Васса Прокопьева

Рождение ребёнка
1816

Сын: Акутин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Васса Прокопьева

Смерть
20.04.1850

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