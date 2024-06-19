Акутин Трофим Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1785
Дата смерти20.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1785
Отец: Акутин Авдiй Григорьевич
Мать: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
06.02.1809
Дочь: (Акутина) Анна
Мать ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
12.02.1811
Дочь: (Акутина) Агафья Трофимова
Мать ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Акутин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Васса Прокопьева
Смерть
20.04.1850