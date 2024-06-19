Татьяна Феодоровна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Феодоровна

Татьяна Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: ???? Феодор Авраамов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акутин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.11.1765

Сын: Акутин Авдiй Григорьевич

Отец ребёнка: Акутин Григорий Алексеевич

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Рождение ребёнка
26.08.1774

Дочь: (Акутина) Наталья

Отец ребёнка: Акутин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.09.1776

Сын: Акутин Михаил

Отец ребёнка: Акутин Григорий Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.