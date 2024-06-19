Татьяна Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: ???? Феодор Авраамов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1765
Отец ребёнка: Акутин Григорий Алексеевич
Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Рождение ребёнка
26.08.1774
Дочь: (Акутина) Наталья
Отец ребёнка: Акутин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1776
Сын: Акутин Михаил
Отец ребёнка: Акутин Григорий Алексеевич