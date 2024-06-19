Акутин Григорий Алексеевич 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акутин Григорий Алексеевич

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Акутин Алексей

Мать: ?

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Феодоровна

Рождение ребёнка
17.11.1765

Сын: Акутин Авдiй Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Феодоровна

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Рождение ребёнка
26.08.1774

Дочь: (Акутина) Наталья

Мать ребёнка: Татьяна Феодоровна

Рождение ребёнка
06.09.1776

Сын: Акутин Михаил

Мать ребёнка: Татьяна Феодоровна

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