Акутин Григорий Алексеевич
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Акутин Алексей
Мать: ?
Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Феодоровна
Рождение ребёнка
17.11.1765
Мать ребёнка: Татьяна Феодоровна
Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Егидерево
Рождение ребёнка
26.08.1774
Дочь: (Акутина) Наталья
Мать ребёнка: Татьяна Феодоровна
Рождение ребёнка
06.09.1776
Сын: Акутин Михаил
Мать ребёнка: Татьяна Феодоровна