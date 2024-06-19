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Агафья Романовна

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Кильдеево

Дата рождения

1752

Дата смерти

27.12.1830

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акутин Иван

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акутина) Наталья

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акутина) Праскева

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акутин Андрей

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акутин Иларион Авдеев

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
19.09.1785

Сын: Акутин Трофим Авдеевич

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
21.12.1787

Дочь: (Акутина) Ульяна

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1792

Сын: Акутин Протас

Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич

Смерть
27.12.1830

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