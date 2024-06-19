Агафья Романовна
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Кильдеево
Дата рождения1752
Дата смерти27.12.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акутин Иван
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акутина) Наталья
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акутина) Праскева
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акутин Андрей
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1785
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Рождение ребёнка
21.12.1787
Дочь: (Акутина) Ульяна
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1792
Сын: Акутин Протас
Отец ребёнка: Акутин Авдiй Григорьевич
Смерть
27.12.1830