Язиков Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения11.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1883
Отец: Язиков Павел Николаевич
Мать: Язикова Анна Сергеевна
Бракосочетание
03.02.1910
Степан Павлович Язиков 26 лет Калерия Дмитревна Теленкова 19 лет Оба первым браком. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Родионка крестьянин Николай Павлович Язико... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Нина Степановна
Мать ребёнка: Язикова Калерия Дмитревна
Крещение 3.12.1910. Восприемник: деревни Доровского крестьянская девица Евгения Дмитриевна Теленкова Священик Александр Вахрамеев Дъякон Александр Покровский Церковь Дмитриевская Широгорская
Рождение ребёнка
14.05.1913
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Язикова Калерия Дмитревна
Крещение 14.05.1913 Восприемник : деревни Доровского крестьянская девица Евгения Дмитриевна Теленкова Церковь Дмитриевская Широгорская Священик
Рождение ребёнка
22.02.1918
Сын: Язиков Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Язикова Калерия Дмитревна
Смерть
Неизвестно