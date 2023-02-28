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Язиков Степан Павлович

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Место рождения

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

11.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1883

Отец: Язиков Павел Николаевич

Мать: Язикова Анна Сергеевна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
03.02.1910

Жена: Язикова Калерия Дмитревна

Степан Павлович Язиков 26 лет Калерия Дмитревна Теленкова 19 лет Оба первым браком. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Родионка крестьянин Николай Павлович Язико... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Нина Степановна

Мать ребёнка: Язикова Калерия Дмитревна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Крещение 3.12.1910. Восприемник: деревни Доровского крестьянская девица Евгения Дмитриевна Теленкова Священик Александр Вахрамеев Дъякон Александр Покровский Церковь Дмитриевская Широгорская
Рождение ребёнка
14.05.1913

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Язикова Калерия Дмитревна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Крещение 14.05.1913 Восприемник : деревни Доровского крестьянская девица Евгения Дмитриевна Теленкова Церковь Дмитриевская Широгорская Священик
Рождение ребёнка
22.02.1918

Сын: Язиков Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Язикова Калерия Дмитревна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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