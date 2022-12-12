Язиков Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти07.09.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1879
Мать ребёнка: Язикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.03.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Язикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.03.1883
Мать ребёнка: Язикова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Язикова Анна Сергеевна
Смерть
07.09.1907
Похоронен 9.09.1907 Умер от рака, в возрасте 63 лет. Похоронен на приходском кладбище Иоанно - Богословской Тошнинской церкви. Священик Василий Лобанов Псаломщик Василий Попов