Язиков Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯзиков Павел Николаевич

Язиков Павел Николаевич

avatar

Место рождения

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

07.09.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

1879 г.р.
1883 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Язиков Николай Павлович

Мать ребёнка: Язикова Анна Сергеевна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Язикова Анна Сергеевна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1883

Сын: Язиков Василий Павлович

Мать ребёнка: Язикова Анна Сергеевна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язикова Анна Сергеевна

Смерть
07.09.1907
Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Похоронен 9.09.1907 Умер от рака, в возрасте 63 лет. Похоронен на приходском кладбище Иоанно - Богословской Тошнинской церкви. Священик Василий Лобанов Псаломщик Василий Попов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close