Язикова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язикова Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

1879 г.р.
1883 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Язиков Николай Павлович

Отец ребёнка: Язиков Павел Николаевич

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Язиков Павел Николаевич

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1883

Сын: Язиков Василий Павлович

Отец ребёнка: Язиков Павел Николаевич

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язиков Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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