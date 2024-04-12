Язикова (Теленкова) Калерия Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язикова (Теленкова) Калерия Дмитревна

Место рождения

Доровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Доровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Язиков Степан Павлович

Степан Павлович Язиков 26 лет Калерия Дмитревна Теленкова 19 лет Оба первым браком. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Родионка крестьянин Николай Павлович Язико... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Нина Степановна

Отец ребёнка: Язиков Степан Павлович

Родионка, Вологодский район, Северный край
Крещение 3.12.1910. Восприемник: деревни Доровского крестьянская девица Евгения Дмитриевна Теленкова Священик Александр Вахрамеев Дъякон Александр Покровский Церковь Дмитриевская Широгорская
Рождение ребёнка
14.05.1913

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Язиков Степан Павлович

Родионка, Вологодский район, Северный край
Крещение 14.05.1913 Восприемник : деревни Доровского крестьянская девица Евгения Дмитриевна Теленкова Церковь Дмитриевская Широгорская Священик
Рождение ребёнка
22.02.1918

Сын: Язиков Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Язиков Степан Павлович

Родионка, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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