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Язиков Геннадий Степанович

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Место рождения

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

22.02.1918

Дата смерти

27.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1891 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Язикова Калерия Дмитревна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1951

Дочь: Громова Геля Генадьевна

Мать ребёнка: Язикова Александра Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язикова Александра Августовна

Смерть
27.10.1996
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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