Язиков Геннадий Степанович
Место рождения
Дата рождения22.02.1918
Дата смерти27.10.1996
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1951
Дочь: Громова Геля Генадьевна
Мать ребёнка: Язикова Александра Августовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1996
Вологда, город Вологда, Вологодская область