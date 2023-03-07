Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Соломония Панфилова
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Прилуков Андроник Панфилов
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Прилуков Василий Панфилов
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Прилуков Тимофей Панфилов
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прилукова Ирина Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782