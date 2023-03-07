Прилуков Панфил (Анфим) Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Прилуков Яким (Леонтьев)

Мать: Прилукова Евдокия Кириллова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Прилуков Маркел Панфилов

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Соломония Панфилова

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Прилуков Андроник Панфилов

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Прилуков Василий Панфилов

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Прилуков Тимофей Панфилов

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Карпова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Ирина Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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