Прилукова Ирина Карпова
Место рожденияпоч. Трубицина, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Трубицина, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Соломония Панфилова
Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Прилуков Андроник Панфилов
Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Прилуков Василий Панфилов
Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Прилуков Тимофей Панфилов
Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782