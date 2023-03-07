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Прилукова Ирина Карпова

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Место рождения

поч. Трубицина, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Трубицина, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Прилуков Маркел Панфилов

Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Соломония Панфилова

Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Прилуков Андроник Панфилов

Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Прилуков Василий Панфилов

Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Прилуков Тимофей Панфилов

Отец ребёнка: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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