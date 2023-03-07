Прилукова Евдокия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Бухарцова Хавронья Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Парасковья Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Агафья Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Федосья Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Агафья (мл) Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Прилуков Сила Якимов
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Парасковья Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Офросинья Якимова
Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750