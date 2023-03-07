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Прилукова Евдокия Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Бухарцова Хавронья Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Парасковья Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Агафья Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Федосья Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Агафья (мл) Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Прилуков Сила Якимов

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Парасковья Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Офросинья Якимова

Отец ребёнка: Прилуков Яким (Леонтьев)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Яким (Леонтьев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
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