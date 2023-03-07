Прилуков Сила Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Евфросинья Силина
Мать ребёнка: Прилукова Ксения Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Прилукова Ксения Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Овдотья Силина
Мать ребёнка: Прилукова Ксения Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прилукова Анна Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782