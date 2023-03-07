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Прилуков Сила Якимов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Прилуков Яким (Леонтьев)

Мать: Прилукова Евдокия Кириллова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Евфросинья Силина

Мать ребёнка: Прилукова Ксения Терентьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прилуков Епимах Силин

Мать ребёнка: Прилукова Ксения Терентьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Овдотья Силина

Мать ребёнка: Прилукова Ксения Терентьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Ксения Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Анна Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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