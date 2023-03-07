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Прилуков Яким (Леонтьев)

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Место рождения

Над Озером

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Прилуков Леонтий Павлов

Мать: Прилукова Софья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Бухарцова Хавронья Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Парасковья Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Агафья Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Федосья Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Агафья (мл) Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Прилуков Сила Якимов

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Парасковья Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Офросинья Якимова

Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Евдокия Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760
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