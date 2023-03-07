Прилуков Яким (Леонтьев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Бухарцова Хавронья Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Парасковья Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Агафья Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Федосья Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Прилуков Панфил (Анфим) Якимов
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Агафья (мл) Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Прилуков Сила Якимов
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Парасковья Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Офросинья Якимова
Мать ребёнка: Прилукова Евдокия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760