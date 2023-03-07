Бухарцова (Прилукова) Хавронья Якимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Стародумова Настасья Иванова
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1768