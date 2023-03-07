Бухарцова (Прилукова) Хавронья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова (Прилукова) Хавронья Якимова

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Место рождения

Над Озером

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Прилуков Яким (Леонтьев)

Мать: Прилукова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бухарцов Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бухарцов Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Стародумова Настасья Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Бухарцов Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Иван (мл) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1768
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