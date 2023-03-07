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Бухарцов Иван (мл) Иванов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Бухарцов Иван Иванов

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бухарцов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бухарцов Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Стародумова Настасья Иванова

Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Бухарцов Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Бухарцов Трофим Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухарцов Иван Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Агафья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Хавронья Якимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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