Бухарцов Иван (мл) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Бухарцов Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Стародумова Настасья Иванова
Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Бухарцова Хавронья Якимова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бухарцов Иван Иванов
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795