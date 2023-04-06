Бухарцов Ермолай Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Агриппина Ермолаева
Мать ребёнка: Бухарцова Екатерина Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Бухарцова Екатерина Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795