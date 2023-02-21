Блинов Данило Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687 ст.
Дата смерти1755 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.
Отец: Блинов Федор Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704 ст.
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1710 ст.
Сын: Блинов Гарасим Даниилович
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1718 ст.
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1755 ст.