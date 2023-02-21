Блинов Данило Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Данило Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687 ст.

Дата смерти

1755 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.

Отец: Блинов Федор Пантелеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704 ст.

Сын: Блинов Варлам Даниилович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1710 ст.

Сын: Блинов Гарасим Даниилович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1718 ст.

Сын: Блинов Устин Даниилович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1755 ст.
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