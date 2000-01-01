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Блинов Устин Даниилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718 ст.

Отец: Блинов Данило Федорович

Мать: Блинова Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Блинов Григорей Устинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Блинов Павел Устинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Блинов Ефим Устинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Блинов Павел Устинович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Нелюбинская
Смерть
Неизвестно
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