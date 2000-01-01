Блинов Устин Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718 ст.
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Блинов Григорей Устинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Нелюбинская
Смерть
Неизвестно