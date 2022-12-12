Блинова Парасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Парасковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704 ст.

Сын: Блинов Варлам Даниилович

Отец ребёнка: Блинов Данило Федорович

Рождение ребёнка
1710 ст.

Сын: Блинов Гарасим Даниилович

Отец ребёнка: Блинов Данило Федорович

Рождение ребёнка
1718 ст.

Сын: Блинов Устин Даниилович

Отец ребёнка: Блинов Данило Федорович

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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