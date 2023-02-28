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Ухов Николай Елисеевич

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Место рождения

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

Дети

1901 г.р.
1906 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ухов Елисей Степанович

Мать: Ухова Надежда Григорьевна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.

Сын: Ухов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.

Сын: Ухов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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