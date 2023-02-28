Ухов Николай Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ухов Елисей Степанович
Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.
Сын: Ухов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ухов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Ухова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно