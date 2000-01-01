Ухов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУхов Иван Николаевич

Ухов Иван Николаевич

avatar

Место рождения

М.Шишовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухов Николай Елисеевич

Мать: Ухова Анна Павловна

М.Шишовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Просковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Просковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова Просковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Просковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Просковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Просковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close