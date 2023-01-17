Ухова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1901 г.р.
1906 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Ухов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ухов Николай Елисеевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Ухов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Ухов Николай Елисеевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Николай Елисеевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Николай Елисеевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Николай Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ухов Николай Елисеевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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