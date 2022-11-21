Ухов Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906 ст.
Отец: Ухов Николай Елисеевич
Мать: Ухова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещение
27.07.1906 ст.
данные из метрической книги Крестная: Сметанинская волость, д. Леонтьева крестьянин Стефан Иванович Субботин
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Около 1943
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1949
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
Около 1954
Рождение ребёнка
Около 1958
Смерть
Неизвестно