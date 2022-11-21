Ухов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухов Григорий Николаевич

Место рождения

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.09.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906 ст.

Отец: Ухов Николай Елисеевич

Мать: Ухова Анна Павловна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Крещение
27.07.1906 ст.
данные из метрической книги Крестная: Сметанинская волость, д. Леонтьева крестьянин Стефан Иванович Субботин
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Смерть
Неизвестно

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