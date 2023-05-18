Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернобровкин Егор Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Около 1943
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1949
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
Около 1954
Рождение ребёнка
Около 1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно