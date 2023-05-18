Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова (Чернобровкина) Ольга Егоровна

Место рождения

Осиновка, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

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Муж

1906 г.р.

Дети

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ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернобровкин Егор Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Осиновка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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