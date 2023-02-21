Чернобровкин Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернобровкин Егор Павлович

Чернобровкин Егор Павлович

avatar

Место рождения

Осиновка

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухова Ольга Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Осиновка, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close