Чернобровкин Егор Павлович
Место рожденияОсиновка
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Осиновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухова Ольга Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Осиновка, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно