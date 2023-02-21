Ухова Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Катерина Елисеевна

Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Ухов Яков Елисеевич

Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина Елисеевна

Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ухов Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ухов Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Елисей Степанович

Смерть
Неизвестно
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