Ухова Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Катерина Елисеевна
Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: Ухов Яков Елисеевич
Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина Елисеевна
Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ухов Елисей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно